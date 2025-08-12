Ankara’da Kamyon 2 Kişiyi Ezdikçe Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Ankara’da, bir hafriyat kamyonunun sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası kayıtları da kazanın anını gözler önüne serdi. Kaza, 4 Ağustos sabahı Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Murat Üneş’in kullandığı 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, önünde bulunan 75 yaşındaki Semra Çevik ile 67 yaşındaki Anıl Gülçür’ün üzerinden geçti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA BÖLGEYE GİTTİ

Kaza sonrası çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Anıl Gülçür’ün olay yerinde vefat ettiği öğrenilirken, ağır yaralı olan Semra Çevik’in bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş, tutuklandı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI

Olayla ilgili olarak bir görgü tanığı olan apartman görevlisi, “Kaza olduğunu gördüm ve oraya doğru gittim. Bir kişinin vefat ettiğini, bir kişinin de yaralandığını gördüm. Hafriyat kamyonu hareket halindeyken önündeki iki kişiyi ezmiş. Sürücü ezdiği kişileri muhtemelen o esnada görmedi. Ardından polis ve sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Ölen kişinin kafası parçalanmıştı. Beyninin parçaları dışarı çıkmıştı ve bacağı ezilmişti. Diğerinin durumu çok ağırdı. Feci bir kazaydı. Etraf çok kalabalıktı” şeklinde ifadelerde bulundu.