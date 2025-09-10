Ankara’da Kamyon Şarampole Devrildi

KAZA ANI VE YERİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan Kırbaşı mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Olay yerinde yaşanan bu kaza sonucunda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN GEREKENİ VE MÜDAHALE

Sürücünün kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri, olayın nedenlerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.