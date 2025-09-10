Ankara’da Kamyon Şarampole Devrildi

Haberler

KAZA ANI VE YERİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan Kırbaşı mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Olay yerinde yaşanan bu kaza sonucunda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN GEREKENİ VE MÜDAHALE

Sürücünün kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri, olayın nedenlerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sur’da 5 Katlı Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir ayakkabı deposunda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, 22 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Hz. Peygamber Ve Aile Ahlakı Konferansı Yapıldı

Siirt'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı' konferansı gerçekleştirildi. Diyanet Yetkilisi, aile yapısının ve dini değerlerin korunmasının önemini belirtti.

