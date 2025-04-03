Ankara’da Kasa Hırsızlığı Kameralara Yansıdı

HIRSIZLIK OLAYI ANBEAN KAMERADA

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi giren bir hırsız, kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgilere göre, olay saat 23.00 civarında Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi.

KAMERALARA TAKILDI

Kimliği belirsiz bir kişi, giyim mağazasına girdikten sonra kasada yer alan yaklaşık 2 bin TL’yi çaldı. Hırsız, parayı almasının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis, bu hırsızlık olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.