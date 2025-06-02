Ankara’da Kavga, Döner Bıçakla Yakalandı

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ İLE YOL VERME TARTIŞMASI

Ankara’da bir dolmuş şoförü ile arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, ciddi bir olayla sonuçlandı. Kavga sırasında döner bıçağı çıkaran şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ankara Valiliği, yaşanan olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “02.06.2025 günü ‘Yol Verme Kavgasında Döner Bıçağı Çıkarttı’ başlıklı haberlere istinaden polisimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesi olayı gerçekleştiren şahsın G.A. (9 adet suç kaydı mevcut) isimli şahıs olduğu tespit edilerek, suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır” ifadesine yer verildi.