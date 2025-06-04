Ankara’da Kavga Eden Sürücü Yaralandı

TRAFİKTE KAVGA VE YARALANMA

Ankara’da trafikte tartışan iki sürücü arasında olayın büyümesi sonucunda bir kişi yaralandı. Kavganın, bir sürücünün döner bıçağı kullanmasıyla şiddetlendiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Keçiören ilçesindeki Ovacık Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir otomobil ile arkadan gelen bir cip sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi.

SÜRÜCÜLER ARASINDA ŞİDDETİ ARTIRAN ANLAR

Tartışmanın ardından her iki sürücü araçlarını kenara park ederek kavgaya tutuştu. Bu esnada, otomobil sürücüsü döner bıçağını kullanarak cip sürücüsüne saldırdı. Çevrede bulunan kişiler kavgayı ayırmaya çalıştı fakat cip sürücüsü bu olayda elinden yaralandı. Kavga anları cep telefonuyla kaydedilirken, elinde döner bıçağı olan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.