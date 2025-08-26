Ankara’da Kavga, Köpek Öldürüldü

KOMŞULAR ARASINDA KAVGADA KÖPEK ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara’da bir sanayi sitesinde komşular arasında bir kavga patlak verdi. Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında bir çekişme ortaya çıktı. Bu duruma dükkan sahipleri de dahil olunca L.S., komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri duruma müdahale etti ve L.S.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu gelişmeler, sanayi sitesindeki komşuluk ilişkilerinin ne denli hassas olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.