Ankara’da Kavga, Köpek Öldürüldü

KOMŞULAR ARASINDA KAVGADA KÖPEK ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara’da bir sanayi sitesinde komşular arasında bir kavga patlak verdi. Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında bir çekişme ortaya çıktı. Bu duruma dükkan sahipleri de dahil olunca L.S., komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri duruma müdahale etti ve L.S.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu gelişmeler, sanayi sitesindeki komşuluk ilişkilerinin ne denli hassas olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

