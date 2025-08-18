Ankara’da Kavga Sonucu Hakan Çakır Öldürüldü. Baba Şahin Çakır, Adalet İstedi. Suç İşleyen Küçükler Serbest Kalmasın. “Ben 23 Yıl Emek Verdım” Dedi

OĞLUYLA İLGİLİ ACILI AÇIKLAMALAR

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan yol verme kavgasında hayatını kaybeden Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, “Ben 23 yıl emek verdim o çocuğa. 2 tane 14 yaşında çocuk gelecek, öldürecek, yaşı küçük diye dışarı çıkacak. Benim 23 yaşındaki oğlum ne olacak? Onun bana cevabını kim verecek?” diye konuştu. Olay, 10 Ağustos’ta gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde gerçekleşti. Çiğ köfte dükkanı sahibi olan Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve dönerken merdivende oturan 14 yaşındaki Taha Z. ve 17 yaşındaki Samet Z. kardeşlerden yol istedi. Kardeşler, bu isteğe sözlü tacizde bulundu. Ardından, Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesini korumak için müdahale etti ve çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve baba Şahin Çakır da yaralandı. Olayda yer alan Taha Z., Samet Z., ağabeyleri Emir Z. ve babaları Cemal Z. ile U.K. gözaltına alındı; baba ve 3 kardeş tutuklandı.

OLAY ANINI ANLATIYOR

Baba Şahin Çakır, o gece yaşananları aktarırken, iki oğlunun yeni açtığı dükkanda oturduklarını ve eşinin çözüm bulmak için dışarıya çıktığını belirtti. “Merdivenlerden aşağıya geçerken 2 kişi, oturuyorlarmış, eşim ve kızım da yol istemişler. Çocuklar da buradan tır geçer, insan geçemiyor mu? Buradan insan geçiyor mu bu saatte? gibi laflar atmaya başlamışlar. Taciz etmişler.” diye anlattı. Eşi, çocuklara seslenerek tepki gösterince tartışma büyüyünce Hakan Çakır konuşmaya başladı. Çakır, olay yerine koşarak geldiğini ve çocuklarla konuşarak gerginliği azaltmaya çalıştığını dile getirdi. Ancak bir anda kalabalık bir grup bıçaklarla kendilerine saldırdı. “Vahşet dolu bir geceydi. Böyle bir gece görmedim, bilmiyorum. En son ambulanslara bindiğimizi hatırlıyorum.” sözlerini ekledi.

ADaletİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

Çakır, olmanın ardından tehdit mesajları aldığını anlatarak, “Yani böyle kanallara çıkarsan tüm sülaleni öldüreceğiz. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım.” dedi. Acılı baba, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na seslenerek, küçük yaştaki suçluların serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı. “Yazık Hakanlarımız gitmesin, ölmesin.” dedi. Küçük yaştaki suçluların daha önce de birçok suça karıştığını belirtti ve “Geçen yıl bir düğün konvoyunu basıp yine büyük bıçaklarla saldırdılar.” sözleriyle durumu özetledi.

AĞABEY HAKKI ÇAKIR’IN İFADELERİ

Ağabey Hakkı Can Çakır da olay anına ilişkin, “Kardeşimle bana bıçakla saldırdılar. Sonrasında kardeşimin düştüğünü gördüm. Yanına gitmeye çalıştım.” dedi. Yaralandıktan sonra yoğun bakımda 3 gün kaldığını, ardından kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini aktardı. “Çocuklar suç makinesiymiş.” diyerek, herkesin bu duruma şaşırdığını ifade etti. “Bunlara birinin dur demesi lazım.” diyerek devletin müdahale etmesi gerektiğine dikkat çekti.