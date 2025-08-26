Haberler

Ankara’da Kaza, 1 Kişi Öldü

KAZADA HAYAT KAYBOLDU

Ankara’nın Sincan ilçesinde, hafriyat kamyonu ile bir otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafriyat kamyonu arasında teması gerçekleştiren olay, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve hemen sağlık ile polis ekiplerine bildirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Üzeyir Gül’ü acilen hastaneye sevk etti. Ancak Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalyaspor, Dario Saric ile anlaştı

Hesap.com Antalyaspor, İtalya'nın Palermo takımından gelen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Haberler

Ankara İtfaiye Meydanı’ndaki esnaflar mağdur. Esnaflar, tebligatsız boşaltma yapıldığını belirtti. Yüksek TEFE-TÜFE nedeniyle birçok esnaf dükkan iade etti. Yetkililerden yardım talep eden esnaflar, destek...

Ankara İtfaiye Meydanı'ndaki esnaf, yıkım çalışmaları nedeniyle tebligat olmadan yapılan tahliyelerden zarar gördüklerini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.