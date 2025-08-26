Ankara’da Kaza, 1 Kişi Öldü

KAZADA HAYAT KAYBOLDU

Ankara’nın Sincan ilçesinde, hafriyat kamyonu ile bir otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafriyat kamyonu arasında teması gerçekleştiren olay, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve hemen sağlık ile polis ekiplerine bildirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Üzeyir Gül’ü acilen hastaneye sevk etti. Ancak Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.