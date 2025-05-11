Ankara’da Kaza: 1 Ölü Var

KAZA ANI KAMERADA GÖRÜLDÜ

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen bir kazada motosikletli bir kurye hayatını kaybetti. Olay, 10 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Eryaman Mahallesi Erturulbey Caddesi üzerinde gelişti. İddialara göre alkollü olduğu söylenen 06 ES 2006 plakalı otomobilin sürücüsü, kurye olarak görev yapan Söner Demir’in kullandığı 06 DKF 930 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü oldukça savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar neticesinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Söner Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından, otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Demir’in cansız bedeni ise daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Söner Demir, bu akşam ikindi namazının ardından Sincan Çimşit Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar, Demir için son görevlerini yerine getirdi.