Ankara’da Kaza, 2 Yaralı Bulundu

ANKARA’DA KAZA YAPTI

Ankara’da refüje çarparak takla atan bir otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, Sincan ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Ankara Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 COB 463 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER GİTTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan 1 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.