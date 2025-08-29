Haberler

Ankara’da Kaza: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

KAZA DETAYLARI

Ankara’da yaşanan bir trafik kazasında bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 civarında Ankara yolu Dutlu Kaplıca kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, kaza 06 BFZ 81 plakalı kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar derhal durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 5 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

