Ankara’da Kaza, E-89 Kapandı

KAZA SONRASI TRAFİK KAPANDI

Ankara’da metenol yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu E-89 Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza, Ankara – Bolu Otoyolu’nun Ankara yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, metenol yüklü tanker ve tır arasında bir çarpışma yaşandı. Tankerin dorsesindeki metenolün bir kısmı yol kenarındaki alana döküldü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile metenol yüklü tanker güvenli bir şekilde tahliye edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik nedeniyle yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Kazada metenolden etkilenen, ölen ya da yaralanan kimse bulunmuyor. Bunun yanı sıra, yola dökülen metenol toprakla kapatıldı.