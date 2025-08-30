Ankara’da Kaza Geçiren Yücelik Uğurlandı

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İŞ ADAMI UĞURLANDI

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren iş adamı Fatih Yücelik, son yolculuğuna uğurlanıyor. Çankaya ilçesinde Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karışan Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik (46) hayatını kaybediyor. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından evli ve 2 çocuk babası olan Yücelik’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na götürülüyor.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Fatih Yücelik’in naaşı toprağa verildi. Cenaze törenine, Yücelik’in ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, birçok iş adamı ve sevenleri katılarak son veda etti. Uğurlama merasimi, Yücelik’in yakınları ve dostları için önemli bir an oldu.