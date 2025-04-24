Ankara’da Kaza, İki Kişi Yaralı

ANKARA’DA KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil devrilerek savruldu. Beypazarı ilçesinde, Güneyce Mahallesi’nde oluşan olayda iki kişinin yaralandığı bildiriliyor.

KAZA ANINI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü kontrolünü kaybeden Fiat Fiorino model otomobil devrildi ve birkaç metre savruldu. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Araçta bulunan iki yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.