Ankara’da Kaza, Kamyon Şoförü Yaralı

KAZA ANINI HIZLA KAYBETTİ

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyon önündeki tıra çarptı. Kaza, Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde Polatlı istikametinde gerçekleşti. Kaza sonrasında bölgedeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alınan bilgilere göre kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yaşandı. Arkadan tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, ambulansla hastaneye sevk etti. Kazanın detaylarıyla ilgili inceleme süreci başlatıldı.