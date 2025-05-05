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Ankara’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Beypazarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

E.D. (24) yönetimindeki Fiat Tofaş marka araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan E.D., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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