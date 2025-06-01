Ankara’da Kazı Alanına Otomobil Düştü

Otomobil Kazı Alanına Düşüyor

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, içme suyu, yağmur suyu ve asbest hattı yenileme çalışmaları sonrası açık kalan bir kazı alanına otomobilin düşmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşen olay, gece saatlerinde yaşandı.

Yetersiz Güvenlik Önlemleri Tepki Çekiyor

Edinilen bilgilere göre, kazı alanında yeterli uyarı levhası ya da güvenlik önlemleri alınmadığı için otomobil, yol üzerindeki çukura düştü ve maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselliyi sağlarken, araçta ciddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, uzun süredir açık kaldığını belirttikleri kazı alanının tehlike oluşturduğunu ifade ederek, yetkililere yönelik tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar Önlem Talep Ediyor

Sakinler, benzer kazaların tekrar yaşanmaması adına bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi de yer alıyor.