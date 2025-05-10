Ankara’da Kedi Hırsızlığı Kamerada

KEDİ HIRSIZLIĞI GÖRÜNTÜLERDE

Ankara’da, sahipli bir kedinin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi’nde bir hafta önce gerçekleşti. İddialara göre, Murat Kızılaslan’a ait ‘Duman’ isimli 6 aylık kedi, bir kişi tarafından kuyruğundan tutularak çalındı. Hırsız, kedinin yanına yaklaşıp hızlı bir şekilde kediyi alarak uzaklaştı. Kızılaslan, kedisini bıraktığı yeri kontrol etmediğinde durumun farkına varamadı, ancak daha sonra kamera kayıtlarını izledikten sonra kedisinin çalındığını anladı.

ÖDÜL VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Kızılaslan, hırsızlar hakkında şikayetçi olduğunu ve kedisini bulana ödül vereceğini belirtti. “Kedimiz yolun köşesindeydi, ben de içeriye geçmiştim. Sadece iki dakika geldiğimde kedim yoktu. Bir arabanın hızlıca gittiğini gördüm” diyen Kızılaslan, güvenlik kameralarını izleyince kedisini zorla götüren bir kişiyi gördüğünü aktardı. Suç duyurusunda bulunduğunu ve incelenmesi gereken diğer kamera kayıtları bulunduğunu ifade etti. Kızılaslan, “Çalan kişi kötü niyetli ama belki teslim edeceği kişiler iyi niyetlidir. Getiren kişiye ne istiyorsa vereceğim. Günlerdir çok kötüyüm. Çocuğumu kaybetmiş gibiyim” şeklinde duygularını paylaştı.

KEDİLER CANLI VARLIKLARDIR

Kızılaslan, hırsızı tanımadığını da vurguladı. “İlk önce kediyi çağırmış, kedi kaçınca da kuyruğundan tutup götürmüş. Bahsettiğim aracın da onlara ait olduğunu öğrendim. Lütfen kimse kimsenin canlısına dokunmasın. Canlı hiç çalınır mı, onlara dokunmayın” diyerek topluma çağrıda bulundu. Bu olay, evcil hayvanların korunması gereken birer canlı olduğu anlayışını bir kez daha hatırlatıyor.