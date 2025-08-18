Ankara’da Kılıçla Saldırı, 1 Yaralı

TAKSİ DURAĞINA YAPILAN SALDIRI

Ankara’nın Mamak ilçesinde kılıçla yapılan bir saldırı sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Mutlu Mahallesi’nde bulunan Mutlu Taksi Durağı’nda sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, duraktan müşteri almak amacıyla yola çıkan taksiye, elinde kılıç taşıyan bir yolcu binmek istedi. Araç sürücüsü, yolcuyu kabul etmeyince saldırgan durak önüne geri dönen taksinin peşinden giderek 70 yaşındaki Ceylan Özaydın’a saldırdı.

AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından çevrede bulunanların yaptığı ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Özaydın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Özaydın’ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Olayın yaşandığı taksi durağının başkanı Ali Resuloğlu, bu tür şiddet olaylarına dikkat çekerek, “Şahıs, sabah 706’ncı sokağa taksi istiyor. Aracımız gidiyor, elinde sallama olduğu için şoförümüz yolcuyu almıyor. Yolcu küfrederek durağa gelip 70 yaşındaki insana sallama ile saldırıyor. Şu an hastanede, çok kötü bir durum bu. Emniyetimiz de gerekeni yaptı, saldırganı yakaladılar. Böyleleri başımıza bela, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taksicinin hiçbir güvencesi yok. Her gün bir taksici öldürüyorlar. İstanbul’da dün bir arkadaşımızı öldürdüler, bugün bizi öldüreceklerdi. Yoğun bakımda yaralımız. Taksici esnafıyla ilgilenen de yok” şeklinde konuştu.

Polis, saldırıyla ilgili inceleme başlatmış durumda.