Ankara’da Kılıçlı Sürücü Tartışması Yaşandı

TRAFFİK TARTIŞMASI ŞİDDETLE DEVAM ETTİ

Ankara’nın protokol yolunda gerçekleşen bir trafik tartışması sırasında, sürücülerden biri hareket halindeyken aracındaki kılıcı alarak camdan dışarı doğru savurdu. O anlar, araç içindekiler tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

KILIÇLA TEHDİT VE HASAR VERME

Olay, Ankara’nın yoğun noktalarından biri olan protokol yolunda gerçekleşti. İki sürücü arasındaki gerginlik, zamanla büyüyerek tartışmaya dönüştü. Seyir halindeki sürücülerden biri, aracının camından kılıç sallayıp diğer sürücüye tehditler savurdu. Kılıcıyla iki kez diğer aracın üzerine vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı belirtildi. Yaşanan bu tehlikeli anlar, araç içindekiler tarafından kaydedilmesiyle sosyal medyada yankı buldu.

Bjk, Uefa Konferans Ligi’nde Yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, bir sonraki aşamada Lausanne ile karşılaşacak.
Beşiktaş’ın Demir Ege Gol Attı

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'e karşı gol atarak sevinç yaşadı. Takım, maçı 3-2 kazanmayı başardı.

