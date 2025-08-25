Ankara’da Kırtasiye Ürünleri Denetimi Yapıldı

DENETİM SÜREÇLERİ HIZLANIYOR

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına az bir süre kala, Ankara’daki kırtasiyelerde kapsamlı ürün denetimleri yaptı. Bu denetimlerin temel amacı, tüketicileri korumak ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlerin raflarda yer almasını önlemek. Denetimlerde, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürün güvenliği kontrolleri de titizlikle gerçekleştirildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ PİYASADAN KALDIRMAK AMAÇLANIYOR

Ticaret Bakanlığı, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, denetimlerin “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” anlayışı ile sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızca, çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler sürdürülmektedir. Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler, akredite laboratuvarlarda yapılan testlerle inceleniyor. Kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği küçük parçalar gibi unsurlar da değerlendiriliyor. Ayrıca, tüketicilerin doğru bilgilerle bilgilendirilmesi adına etiket bilgileri kontrol edilmektedir.” denildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Denetim sonuçları doğrultusunda güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, ‘guvensizurun.ticaret.gov.tr’ adresi üzerinden Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilere ulaştırılacak. Bunun yanı sıra, güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak bu ürünlerin toplanması sağlanacak. İlgili üretici ve ithalatçılara idari para cezası uygulanacağı bildirildi. “Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin ‘sağlığa zararlı madde içermez’ gibi ifadelerle reklamının yapılması durumunda, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu inceleme başlatacaktır.” açıklaması da yapıldı.