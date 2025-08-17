Haberler

Ankara’da Kişi Balkondan Atladı

ANKARA’DA İNTİHAR OLAYI

Ankara’da bir birey, balkondan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, Etimesgut ilçesindeki Eryaman bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kick yayıncısı O.D., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı balkondan atlayarak intihar ediyor.

OLAYI GÖRENLERDE PANİK YAŞANDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine iletiyor. Olay yerine gelen ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemede O.D.’nin hayatını kaybettiği belirleniyor. Bu trajik olayla ilgili olarak gerekli inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Bjk, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yenerek kritik bir zafer kazandı. Goller Tammy Abraham ve Rafa Silva'dan geldi.
Darende’de Motosiklet-Traktör Kazası Oldu

Darende'de meydana gelen kazada 17 yaşındaki A.G., traktör ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

