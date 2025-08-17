Ankara’da Kişi Balkondan Atladı

ANKARA’DA İNTİHAR OLAYI

Ankara’da bir birey, balkondan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, Etimesgut ilçesindeki Eryaman bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kick yayıncısı O.D., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı balkondan atlayarak intihar ediyor.

OLAYI GÖRENLERDE PANİK YAŞANDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine iletiyor. Olay yerine gelen ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemede O.D.’nin hayatını kaybettiği belirleniyor. Bu trajik olayla ilgili olarak gerekli inceleme süreci başlatıldı.