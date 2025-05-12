Ankara’da Kız Öğrenci Darbedildi! Soruşturma Başlatıldı

E.K.’NİN DARBE OLAYINA İLİŞKİN AİLENİN AÇIKLAMALARI

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ortaokul öğrencisi olan E.K., bir grup başka kız öğrenci tarafından parkta darbedildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüde, E.K.’nin saçından tutulup yumruklandığı ve tekme atıldığı görülüyor. E.K.’nin ailesi, kızlarının yaşadıklarını paylaşarak durumdan şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YETKİLİLER NE DEDİ?

E.K.’nin babası Barış K., 8 Mayıs’ta gerçekleşen olaydan sonra kızının hastanede tedavi edildiğini ve darp raporu aldıklarını belirtti. Barış K. konuyla ilgili şunları söyledi: “Kızımız okuldan çıkıp eve geliyor. Bir süre evde kaldıktan sonra arkadaşı, onu parka davet ediyor. Daha sonra kızımı darbeden grup parka geliyor. 50 dakika boyunca kızımı dövüyorlar. Kızım darp sonrası bayılıyor. Bayıldıktan sonra bırakıyorlar. Olaydan sonra hemen hastaneye götürdük ve darp raporu aldık. Çocuklardan şikayetçi olduk ve bu darp planlı bir şekilde yapılmıştır. Kimse kızıma yardım etmemiş. Kızımın psikolojik durumu çok kötü.”

ANNE GÜLTEN K.’NIN YORUMLARI

E.K.’nin annesi Gülten K., kızının arkadaşları tarafından parka çağrılıp darbedildiğini ifade etti. Gülten K., “50 dakika boyunca aralıklarla darbediyorlar. Okulda yaşanan bir tartışmanın ardından, kızımın üzerinde bu kadar durulmaması gerektiğini düşünüyorum. Kızım oldukça sakin bir yapıda. Olay sırasında gözlerine zarar vermişler. O gün yaşanmasaydı, ileride daha kötü sonuçlar olabilirdi. Kızım eve gelirken biri tarafından tehdit edildi. Bu durum dahasıyla ilgili endişelerim var. Biz şikayetimizi yaptık, gelişmeleri bekliyoruz” dedi.