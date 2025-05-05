Ankara’da Kızlar Kavga Etti, Kaydedildi

ÖNEMLİ OLAY ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’da 4 genç kız arasında yaşanan bir tartışma, aniden kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, saat 17.45 sıralarında Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatrosu’nun bahçesinde meydana geldi.

KAVGA ANINDA YAŞANANLAR

Kızlar arasında ilk olarak bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle beraber, kızlar birbirlerinin saçlarını çekmeye ve tekme atmaya başladı. Bu gergin anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kavga, etraftaki vatandaşların müdahalesi ile sona erdi ve kızlar, farklı yönlere dağıldı.