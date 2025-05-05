Haberler

Ankara’da Kızlar Kavga Etti, Kaydedildi

ÖNEMLİ OLAY ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’da 4 genç kız arasında yaşanan bir tartışma, aniden kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, saat 17.45 sıralarında Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatrosu’nun bahçesinde meydana geldi.

KAVGA ANINDA YAŞANANLAR

Kızlar arasında ilk olarak bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle beraber, kızlar birbirlerinin saçlarını çekmeye ve tekme atmaya başladı. Bu gergin anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kavga, etraftaki vatandaşların müdahalesi ile sona erdi ve kızlar, farklı yönlere dağıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tayvanlı Turistler, Karaca Mağarası’nı Ziyaret Etti

Gümüşhane’deki Karaca Mağarası, Tayvan'dan gelen 20 turistin ilgisini çekti. Mağara, doğal yapılarıyla bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlıyor.
Haberler

Parkta Erkek Cesedi Bulundu, İntihar!

Kahramanmaraş'taki bir parkta bulunan erkek cesedinin, intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.