Ankara’da Kızların Saç Saça Kavgası

ANKARA’DA KIZLAR ARASINDA TARTIŞMA VE KAVGA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’da meydana gelen bir olayda, 4 kız arasında yaşanan tartışma sonrası kavga yaşandı. Kavga anı, bir cep telefonu kamerası aracılığıyla kaydedildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Kavga, Mamak ilçesinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro’sunun bahçesinde saat 17.45 sıralarında gerçekleşti. Önce aralarında bir tartışma başladı ve bu tartışma giderek büyüdü.

TARTIŞMADAN KAVGAYA DÖNÜŞEN ANLAR

Kızlar, tartışmanın etkisiyle birbirlerinin saçlarını çekmeye ve tekme atmaya başladı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kavga sona erdikten sonra, vatandaşlar araya girerek kızları ayırdı ve ardından her biri ayrı yönlere doğru uzaklaştı.