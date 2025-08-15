Ankara’da Kontrolden Çıkan Araç Eczaneye Çarptı

ANKARA’DA KAZA SONUCU OTOMOBİL ECZANEYE ÇARPTI

Ankara’da gerçekleştirilen bir kaza sonucu kontrol kaybı yaşayan otomobil, eczaneye çarparak durabildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 13.00 civarında Elmadağ ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti.

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiler doğrultusunda, iki otomobilin çarpışması sonucunda aracının kontrolünü kaybeden sürücü, ilk önce park halindeki başka bir otomobile, ardından da bir eczaneye çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici bir durumken, araçlarda maddi hasar oluştu. Eczanenin camları kırıldı ve duvarında hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı için bölgede trafik akışında bir süre kesintiye uğradı.