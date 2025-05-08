Ankara’da Kule Vinç Devrildi, 3 Yaralı

ANKARA’DA VİNÇ KAZASI

Ankara’da meydana gelen korkunç bir olayda inşaat sahasında bulunan kule vinci devrildi ve bu kazada 3 işçi yaralandı. Olay, Çankaya’daki TOGO Kulelerinin inşa edildiği alanda gerçekleşti. İddialara göre, inşaatta görevli taşeron firmaya ait olan kule vinci, operatörünün kontrol hatası yüzünden devrilme durumu yaşadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vincin sepet kısmı zemin üzerine düştü ve bu durum, içerisindeki 2 işçi ile birlikte sökülen parçaların isabet ettiği bir işçinin yaralanmasına sebep oldu. Kazanın sonrasında, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin durumu hakkında yapılan açıklamalarda, hayatlarının tehlikede olmadığı bildirildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.