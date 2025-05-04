Ankara’da Kumar Operasyonu: 35 Mühürlendi

ANKARA’DA KUMARA KARŞI YENİ OPERASYON
Ankara’da kumara karşı gerçekleştirilen “Rest” operasyonları neticesinde 35 iş yeri mühürlendi. Bu operasyonlar sırasında 15 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, kumar oynatan mekanların takibine başladı.
YÜZDE YÜZ RUHSATSIZ FAALİYET TESPİTİ
Yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen “Rest” operasyonlarında ruhsatsız faaliyet gösteren toplam 23 iş yeri ve kumar oynattığı tespit edilen 12 farklı mekan mühürlendi. Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesi doğrultusunda 15 şahıs yakalandı ve adli işlem başlatıldı.
KUMAR MALZEMELERİNE EL KONULDU
Operasyon neticesinde kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu. Bu tür operasyonların devam edeceği belirtildi.