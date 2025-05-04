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Ankara’da Kumar Operasyonu: 35 Mühürlenmiş

KUMAR OPERASYONLARIYLA 35 İŞ YERİ MÜHRÜNDE

Ankara’da yapılan “Rest” operasyonları kapsamında 35 iş yeri mühürlenirken, 15 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, kumar oynatan işletmeleri takibe aldı ve gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu önemli bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 23 iş yeri ve kumar oynattığı belirlenen 12 farklı işletme mühürlendi. Bu süreçte Türk Ceza Kanunu’nun 228 maddesi uyarınca 15 birey yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu. Operasyonların sonucunda kumar paralarına ve kumar oynanmasına yönelik malzemelere de el konuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Kumar Operasyonu Gerçekleşti

Ankara'da gerçekleştirilen 'Rest' adlı kumar operasyonunda 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 23 iş yeri kapatıldı ve kumar paralarına el konuldu.
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Ankara’da Kumar Operasyonu: 35 Mühürlendi

Ankara'da gerçekleştirilen denetimlerde 35 kumarhane mühürlenirken, 15 şahıs hakkında hukuki işlem başlatıldı. Ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin artacağı belirtildi.

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