Ankara’da Kumar Operasyonu Gerçekleşti

KUMAR OPERASYONU DÜZENLENDİ
ANKARA’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN “REST” ADLI KUMAR OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI. ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAL BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONDA KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU KAPSAMINDA 23 İŞ YERİNİ MÜHÜRLEDİ.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA İNCELEME DEVAM EDİYOR
YAPILAN OPERASYONDA KUMAR OYNANMASINA YER VE İMKAN SAĞLADIĞI TESPİT EDİLEN 15 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI. SUÇÜSTÜ YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDE BULUNAN KUMAR PARALARI VE ÇEŞİTLİ KUMAR MALZEMELERİNE EL KONULDU. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR.