Ankara’da Kurban Bayramı Toplantısı Yapıldı

BAYRAM TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı’nda alınacak önlemler ve yapılan hazırlıklar hakkında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bu toplantıya, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çeşitli daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Kaymakam Bakır, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için tüm birimlerin uyum içinde çalışacağını ifade etti. Herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Bakır, “İlçemiz, kurban satışı ve kesimi konusunda önemli bir merkez. Bu nedenle çevre sağlığı ve atık yönetimi konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

KURBAN ATIKLARI UYGULAMASI VE PAZAR GÜVENLİĞİ

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, dört yıl önce başlatılan ve bu yıl 21 noktaya çıkarılan kurban atığı bertaraf çukuru uygulamasının vatandaşlar tarafından benimsenildiğini ve olumlu sonuçlar aldığını vurguladı. Ayrıca, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı pazarlarda dikkatli olunması gerektiğini de belirten Demirbaş, ilçede toplam 160 kurban kesim noktası oluşturulduğunu ifade etti. Bayram süresince temizlik ve kontrol hizmetleri için 105 personelin görev alacağını aktaran Demirbaş, hazırlıkların tamamlandığını belirtti.