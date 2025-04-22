Ankara’da Kütahyalı’ya iddianame hazırlandı

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuyla ilgili olarak bir iddianame düzenledi. Bu iddianame, Kütahyalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları kapsıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İddianamede belirtilen paylaşımlar arasında Kütahyalı’nın 16 Nisan tarihinde yaptığı açıklamalar yer alıyor. Bu açıklamalarda, “Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025’de CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor” ve “Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor” ifadeleri bulunuyor.

Başsavcılık, Kütahyalı’nın yanıltıcı bilgiyi hiçbir veriye dayandırmadan yaydığını vurguladı. İddianamede, “Şüphelinin sosyal medya ortamında, toplumda ayrışmaya neden olabilecek şekilde paylaşımlar yaptığı ve bu durumun kamu barışını zedeleyebileceği anlaşılmıştır” denildi.

Kütahyalı’nın ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.