Ankara’da Kutlama Korteji Yapıldı

KORTEJ DÜZENLENDİ

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) Ulus’taki eski Meclis binasına bir kortej yapıldı. Başkentteki kutlamalar çerçevesinde, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan askerler ile pek çok kurum ve kuruluşun temsilcileri bu korteje katıldı. Kortej içerisinde, askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait kıyafetler giymiş askerler yer aldı.

KUTLAMALAR COŞKULU GEÇTİ

TBMM tören alanında başlayarak Atatürk Bulvarı’nı takip eden kortej, Ulus’taki eski Meclis binasında sona erdi. Geçit töreni boyunca vatandaşlar ve çocuklar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı. Bu coşkulu etkinlik, Zafer Bayramı ruhunu bir kez daha yaşattı.