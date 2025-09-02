Ankara’da Kütüphane Saatleri Değişti

KÜTÜPHANE YARARLILIK SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Beypazarı Aile Yaşam Merkezindeki kütüphanenin yararlanma saatleri güncelleniyor. Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü, yaptığı açıklamada 1 Eylül tarihinden itibaren öğrencilerin kütüphaneden sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında yararlanabileceğini duyurdu.

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, ilçe din görevlileri ile bir araya geldi. Müftülükte yapılan toplantıda, yaklaşan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri ve yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Belirlenen din görevlileri etkinliklerde sorumluluk alacak. Müftü Süsün, “Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, 8 Eylül saat 17.30’da Mustafa Cankara Kültür Merkezi’nde programda konuşmacı olarak yer alacak” açıklamasında bulundu. Süsün, yıl boyu gençlik merkezinde her perşembe gençlere yönelik programların süreceğini aktardı.

CUMHURİYET BAYRAMLARI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Beypazarı ilçesinde “Cumhuriyet Bayramları” konulu bir fotoğraf sergisi açıldı. Tarihi Suluhan Kervansarayı’nda düzenlenen sergi, 1925-1930 yıllarında çekilen Cumhuriyet Bayramı fotoğraflarını içeriyor. Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, Cumhuriyet Bayramlarının ilk yıllarındaki kutlamaları gösteren siyah beyaz fotoğraflar sergilendi.