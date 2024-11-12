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“Ankara’da Maruz Kalınan Duygular”

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1990’LARDAKİ ANKARA’YA GÖTÜREN DİZİ

Annem Ankara’da isimli dizi, 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Bu yapım, Mehmet Günsür’lü ilk tanıtım filmi ile tanıtıldı. Dizi çok yakında Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

DİYALOGUN DUYGUSALLIĞI

Yayınlanan fragmanda, dizi karakterlerinden Hasan ile babası arasında güçlü bir diyalog göz önüne seriliyor. Hasan, duyma sorunları yaşayan yaşlı babasıyla etkileyici bir iletişim kuruyor. Bu sahne, izleyicilerde derin duygular uyandıracak gibi görünüyor.

ÇOCUKLUK GELENEĞİ

Dizide dikkat çeken unsurlardan biri, Hasan’ın 9 yaşındayken yurt dışına gönderilmesi. Bu durum, jenerasyonlar arasındaki farklılıkları ve zorlukları ele alacak şekilde işleniyor.

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