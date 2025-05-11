Ankara’da Motosiklet Kazası, 2 Ölüm

Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet kullanan iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, Ankara Caddesi üzerinde, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilmeyen motosikletin kontrolden çıkıp trafik levhasına çarpması sonucunda gerçekleşti.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, motosikletten inen Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaza ile ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.