Ankara’da Motosiklet Sürücüsü Uyandırdı

OLAY ANINA TANIKLIK EDENLER

Ankara’da bir sürücünün trafikte uyuyakaldığı anlar ilginç bir şekilde kaydedildi. Sabah saatlerinde, Altındağ ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda gerçekleşen olay, çevredeki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Trafiğin durduğu anda, 06 DPA 436 plakalı hafif ticari aracın yanına yaklaşan diğer sürücüler, araçtaki sürücünün uyuduğunu fark etti.

UYANMA MÜDAHALESİ

Diğer sürücüler, durumu fark ettikten sonra korna çalarak uyandırmaya çalıştı ancak bu çabalar sonuç vermedi. Daha sonra bir motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın kapısına vurup sürücüyü uyandırarak sağlığının iyi olup olmadığını sordu. Kendini uyandıran kişiye teşekkür eden sürücü, yorgunluk nedeniyle uyuyakaldığını belirtti. Yaşanan anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.