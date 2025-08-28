Haberler

Ankara’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

ANKARA’DA KAZA ANI

Ankara’da bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Olay, Sincan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, 06 FIB 546 plakalı motosiklet ile 06 AT 8681 plakalı otomobil çarpıştı. Gözlemleyen çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiriyor.

İKİNCİ KAZA YAŞANIYOR

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın yaşandığı alanda inceleme yaparken başka bir aracın önündeki duran araca çarpmasıyla ikinci bir kaza meydana geliyor. İkinci kaza, maddi hasarla atlatılıyor. Her iki kaza ile ilgili incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

