Ankara’da Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı

MOTOSİKLETLİ POLİS TIMLERİ GÖREVE BAŞLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Motosikletli Polis Timlerinin (Yunuslar) göreve çıkış töreninde, “Narko-Kapan Ankara Operasyonu’nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş, 729 şüpheli yakalanmış, adli mercilerce 692 şüpheli tutuklanmıştır” dedi. Mevsim şartlarının normale dönmesiyle birlikte, Motosikletli Polis Timleri Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen törenle faaliyetlerine başladı. Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı 323 personel, 52’si binek araç ve 134’ü motosiklet olmak üzere toplam 186 araçla Ankara’nın caddelerinde görev alacak.

YUNUS POLİSLERİNİN ROLÜ VURGULANDI

Törende konuşan Vali Şahin, Yunus polislerin suçların önlenmesinde üstlendikleri önemli role dikkat çekerek, “Motosikletli Polis Timleri suçla mücadele ve hızlı müdahale gerektiren görevlerde şehirlerimizin huzurunu ve güvenliğini teminat altına almayı amaçlıyor. Bu birimimiz, sadece şehir içindeki trafik düzenini sağlamada değil, aynı zamanda olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahalede emniyet güçlerimize büyük destek sunuyor” ifadelerini kullandı.

1 MAYIS KUTLAMALARI İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ankara’da nisan ayındaki güvenlik gelişmeleri hakkında bilgi veren Vali Şahin, yarın yapılacak 1 Mayıs kutlamalarında 9 bin 900’den fazla güvenlik personelinin görev yapacağını belirterek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet, jandarma ve tüm kolluk kuvvetlerimiz hazır durumda olacak. Şehrimizde üç ayrı noktada 1 Mayıs kutlamaları gerçekleşecek” dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANAN ŞAHIS SAYISI

Vali Şahin, nisan ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 bin 995 kişinin yakalandığını duyurdu. Bu süreçte, 22 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonlarda emniyet birimlerinin 581, jandarma birimlerinin ise 12 şahıs yakaladığını belirtti.

DÜZENSİZ GÖÇ VE SİBER SUÇLA MÜCADELE

Ankara’da nisan ayı içerisinde 114 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktaran Vali Şahin, “Düzensiz göçle mücadele kapsamında iki operasyon gerçekleştirilmiş, 6 bin 603 yabancı kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Ayrıca, siber suçlarla mücadele çalışmaları neticesinde 2 bin 314 hesapta suç unsuru tespit edilmiştir” diye konuştu.

ORGANİZE SUÇLARA YÖNELİK OPERASYONLAR

Vali Şahin, nisan ayında 3 ayrı organize suç şebekesinin çökertildiğini ifade ederek, “Bu operasyonlar neticesinde 50 kişi gözaltına alındı, 29 kişi tutuklandı” dedi. Ayrıca, Narko-Kapan Ankara Operasyonu ile birlikte bugüne kadar 2 bin 122 kişi gözaltına alınırken, 829 kişinin tutuklandığını duyurdu.

TERÖR OPERASYONLARI DA DEVAM EDİYOR

Nisan ayı boyunca terörle mücadelenin sürdüğünü söyleyen Vali Şahin, “8 operasyon düzenlendi ve 85 kişi gözaltına alındı” açıklamasını yaptı.

YUNUS POLİSLERİ HIZLA GÖREV BAŞINDA

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Yunus polislerin hızlı ve etkili şekilde olaylara müdahalede bulunma yetkisine sahip olduğunu belirtti. “323 personelimiz motosikletli olarak görevlerine başladı. Ankara’nın her sokağında güvenliğimizi sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması, saygı duruşu ve Yunus polislerin gösterileri ile devam etti.