Ankara’da Muayene Edilen Mevlüde’nin Tedavisi

HASTALIĞA YENİ BİR ÇÖZÜM BULUNDU

Ankara’da yaşayan 51 yaşındaki iki çocuk annesi Mevlüde Yıldızeli’nin yaşamı 2022 yılında bir anda değişti. Ani görme kaybı yaşayan Yıldızeli, 3 yıl boyunca birçok hastane gezmesine rağmen bir teşhis alamadı. Baş ağrısı, kulak çınlaması, unutkanlık ve denge kaybı gibi çeşitli şikayetler ortaya çıktı. Son olarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan incelemelerde Yıldızeli’nin beyin toplardamarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi.

MINIMAL İNVAZİV YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLDİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu, Yıldızeli’nin başta şiddetli ağrılar olmak üzere birçok şikayetiyle hastaneye geldiğini belirtti. “Hastamızın yapılan tetkikleri normale yakın sonucuyla raporlanmıştı. Ancak, beyin toplardamarlarında bir tıkanıklık olabileceği konusunda şüphemiz vardı. Dolayısıyla kendisine anjiyografik inceleme önerdim” diyerek durumu açıkladı. Beyin toplardamarlarındaki tıkanıklıkların ciddi bulgulara yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Dağlıoğlu, minimal invaziv yöntemlerle bu sorunların tedavi edilebileceğini bildirdi.

HASTA HIZLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Prof. Dr. Dağlıoğlu, hastanın kasık damarlarından giriş yaparak toplardamarları görüntülediklerini ve dar olan bölgeleri stent ile genişlettiklerini aktardı. “Bu hastamızda esas sorun, beynin sağ yarısının boşalamamasıydı. Bu duruma müdahale ederek başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Genellikle bu tür ameliyatlardan sonra hastalar hızlıca iyileşiyor” dedi. Yıldızeli ise, yapılacak işlem hakkında bilgi aldıktan sonra anjiyoyu kabul ettiğini, sonrasında kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ve tüm sorunlarının çözüldüğünü ifade etti. “Şimdi çok huzurlu ve mutluyum. Anjiyo sonrası sesler kayboldu, yürüyüşüm düzeldi” dedi.