Ankara’da Ödül Töreni Gerçekleşti

ÖDÜL TÖRENİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’da Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Başkente Değer Ödülleri”, Başkent Millet Bahçesi Toplantı Salonu’nda geniş bir katılımla yapıldı. Törende, siyaset, iş dünyası, sanat ve sivil toplumdan birçok isim, performanslarıyla ödüle değer görüldü. Gecede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, “Yılın Milletvekili Ödülü”ne layık bulundu. Başkentte yürüttüğü başarılı çalışmalar ve Türkiye genelindeki etkili siyasi duruşuyla dikkat çeken İleri’ye ödülü, Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat ve Koordinatör Erdem Yeşer sundu.

ÖMER İLERİ’DEN ANKARA’YA HİZMET VURGUSU

Törende, Ankara’nın gelişimine katkı sunan birçok başarılı isme teşekkür edildi. Dr. Ömer İleri’ye verilen ödül, siyasi alanda sergilenen vizyoner yaklaşımların bir yansıması olarak öne çıktı. İleri, “Böyle özel bir gecede hem bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hem de Ankara’nın ne kadar büyük değerlere sahip olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ankara’nın sadece Cumhuriyetimizin başkenti olmadığını, kültürel miras, sanayi ve teknoloji merkezi olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA ANKARA’NIN ROLÜ

İleri, Ankara’ya hizmet etmenin büyük bir gurur ve şeref olduğunu, bu hizmetin hemşehriler için bir mutluluk kaynağı olduğunu düşündüğünü vurguladı. “Yaptığımız çalışmalarla Ankara’ya katkı sağlayabiliyorsak, ne mutlu bize” diyen İleri, güçlü Türkiye yolunda Ankara’nın çok özel bir itici güç olacağına inandığını ifade etti. Ankara’nın birçok yönüyle dünya başkentlerine örnek olacağı inancını taşıdığını, Ankaralılarla birlikte büyük Türkiye’yi inşa etme kararlılığını yineledi.

İleri, bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük bir onur duyduğunu ve burada bulunan tüm değerli katılımcıları tebrik etti. “İnşallah benzer çalışmaları hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.