Ankara’da Öğrenciler Karnelerini Aldı

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI

ANKARA’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşadı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilerin bu özel anına katıldı. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, yıl sonu karnelerini alarak yaz tatiline adım atmış oldu. Ankara’daki okullar da bu heyecanla dolup taştı.

VALİ ŞAHİN, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Karne törenine katılan Vali Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu ziyaretinde öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini teslim etti. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Şahin, karne heyecanını paylaştı. Törende yaptığı konuşmada, “Tüm ülkemizde olduğu gibi Ankara’mızda da 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin sonuna geldik” dedi.

ANKARA’DA EĞİTİM HİZMETİ

Konuşmasında eğitimin önemini vurgulayan Vali Şahin, “Ankara’da toplam 3 bin 343 okulumuzda, 81 bin öğretmenimizle 1 milyon 120 bin öğrencimize bu yıl eğitim öğretim hizmeti verdik. Öncelikle tüm öğrencilere gelecek yıllar için başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim ve öğretimde yoğun bir çaba sarf edildi. Öğrencilerimiz yeni bilgilerle ve tecrübelerle donatıldı” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER VE VELİLERİN TEŞEKKÜRÜ

Vali Şahin, öğretmenlere de teşekkür ederek, “81 bin öğretmenimiz, gece gündüz demeden öğrencilerimizin geleceği için fedakarca çaba gösterdi. Ayrıca velilere de çocuklarını desteklemek için yaptıkları özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Onlar, eğitim ve öğretim faaliyetimizin önemli bir parçasını oluşturuyor” şeklinde konuştu.