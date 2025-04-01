Ankara’da Öğrencilerin Hitabe Okumasına Engel İddiası

ÖĞRENCİLERİN GENÇLİĞE HİTABESİ OKUMASI

Ankara’daki Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Öğrencilerin bu etkinliğine öğretmenlerin müdahale ederek uzaklaştırma cezası verdiği iddia ediliyor. Görüntülerde, bahçede bir araya gelen öğrencilerin hitabeyi okudukları gözlemleniyor. Bu esnada bir öğretmenin “Evet gençler kesiyoruz bunu” şeklinde müdahalede bulunduğu ve görüntüyü kaydeden bireye “Oğlum sen buraya gel” dediği duyuluyor. Ayrıca, başka bir öğretmenin öğrencilere “Yürü, yürü” diye azarladığı anlar da kayıtlara geçiyor.

CHP’Lİ ÖZTÜRKMEN’DEN AÇIKLAMA

Gençliğe Hitabe’nin okunduğu anlara dair görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, durumu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e aktardı. Öztürkmen, “Ankara’da bir Anadolu Lisesi’nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor” ifadelerini kullandı. Ceza alan bir öğrencinin, “Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.” dediği, müdür yardımcısının ise “Başlarım senin atana” cevabını verdiği öne sürülüyor.

ATATÜRK ANITINA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Öztürkmen, “Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?” şeklinde eleştirilerini dile getiriyor. Atatürk’ün eserlerine ve fikirlerine saygı gösterilmesi gereken bir konu olduğu vurgulanıyor.