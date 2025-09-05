Ankara’da Oğul Baltayı Kasıtlı Aldı

TUTUKLULUKSÜZ YARGILANAN BABA VE OĞULUN SAVUNMALARI

Ankara’da, Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin’in trafikte önlerini kestikleri bir araca balta ile saldırmaları olayıyla ilgili davanın duruşması gerçekleştirildi. Veysel Keskin, savunmasında “Kasıtlı olarak oğlum baltayı vurmadı. Oğlum yere düştü, balta araca denk geldi” dedi. Mahkeme, baba ve oğulun tutukluluk halinin devam etmesine karar verip duruşmayı erteledi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE YARGILAMA AŞAMASI

1 Ağustos gece saatlerinde Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında Veysel ve Turgay Keskin, Alperen Y.’den aracının önünü kesmesini istedikleri an kendileri bir sorun yaşadılar. Alperen Y. ve arkadaşı, kapıları kilitleyip dışarı çıkmadı. Baba-oğul ise aracın bagajından aldıkları baltayla Alperen Y.’nin aracına vurdular. Alperen Y., saldırı sonrası hasar oluşan aracıyla olay yerinden kaçtı. İki sanık gözaltına alınarak tutuklandı. Veysel Keskin’in 6 ve Turgay Keskin’in 3 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Her iki sanık ‘Silahla tehdit’ suçundan 7’şer yıla kadar hapisle yargılanıyor.

MAĞDURUN İFADESİ VE SANIKLARIN SAVUNMALARI

Ankara 75’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya mağdur Alperen Y. ve sanıklar hazır bulundu. Alperen Y. ifadesinde, “Olay günü önümü kesip baltayla saldırdılar. Çalıştığım şirkete ait aracım hasar gördü ve bu yüzden işten ayrılmak zorunda kaldım” diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık Turgay Keskin, “Biz yolda giderken şahıslar aracı üzerimize sürdü, neredeyse kaza yapıyorduk. Bizi tahrik ettiler. Jandarmayı, 112’yi aradık, muhatap bulamadık. Tahrik altında baltayı aldım. ‘Aileme bir zarar gelir’ diye baltayı aldım. Çok pişmanım. Ben korkutmak amacıyla baltayı aldım, vurmak amacıyla almadım” şeklinde savunma yaptı. Veysel Keskin ise “Beni tahrik ettiler. Ben araçtan inerek cama vurdum, ‘benimle bir sıkıntınız mı var?’ diye sordum. Oğlumu baltayı alması için ben yönlendirmedim. Kasıtlı olarak oğlum baltayı vurmadı. Diğer araç sürücüsü üzerine sürünce oğlum yere düştü, balta araca denk geldi” diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.