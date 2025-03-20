Ankara’da Okul Tatil Edilecek Mi?

YAĞIŞLAR VE OKUL TATİLLERİ ÜZERİNE SORULAR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yoğun yağışların ardından, okulların tatil olup olmayacağına dair soru işaretleri ortaya çıktı. Ankara’da 21 Mart Cuma günü için şu ana kadar bir tatil duyurusu yapılmadı. Vatandaşlar “Ankara okullar tatil mi?” sorusunu sormaya devam ediyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ile yüksek kesimlerde güneye ve güneybatıya doğru kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu rüzgarların hızı 50-70 km/saat olarak tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde bu hız 90 km/saat ulaşabiliyor. İç kesimler için, Pazartesi akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’de ise Cuma sabahı etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda olası aksamalar ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önerilmektedir.

İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

21 Mart 2025 Cuma günü, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde, 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre bu bölgelerde 10-20 cm kadar kar örtüsü oluşabiliyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi meseleler nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı da tedbirli olunması gerekiyor.

SOĞUK HAVAYLA BİRLİKTE DİKKAT

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 Cuma gecesinden itibaren orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don olayı yaşanabileceği öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunanların bu duruma karşı tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini takip etmeleri gerekiyor.

MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgar hızının 50-70 km/saat olması tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise 70-90 km/saat arasında kuvvetli fırtına öngörülüyor. Burada da ulaşımda oluşabilecek aksamalar ve diğer olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ORDU’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu Valiliği, son hava koşulları nedeniyle ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucunda 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. 8 ilçede ise kısmi olarak tatil uygulamasının olduğu belirtiliyor.