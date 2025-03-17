Ankara’da Okullar Tatil Edildi Mi?

YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar başladı. Şu an için, Ankara’da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı da yaptı.

KUZEY VE DOĞUDAKİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in üst kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 80-90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşamı ve Doğu Karadeniz’de Salı sabahı rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu süreçte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır.

FIRTINA UYARILARI

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, Salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde (Kastamonu-Samsun) rüzgarın, Salı öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına halinde eseceği öngörülüyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Son değerlendirmelere göre, Balkanlar’dan gelecek soğuk ve yağışlı havayla batı ve iç kesimlerde Zirai Don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında, 18 Mart 2025 gecesi beklenen zirai don olayının Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri ile sabah saatlerinde orta şiddette, bazı yerlerde ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarım ile uğraşan vatandaşların bu tehlikeye karşı dikkatli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı sıcaklık tahminlerini takip etmesi öneriliyor.

ANKARA’DAKİ TATİL BİLGİSİ

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabiliyor. Bu olumsuz hava koşullarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ankara Valiliği’nden ise henüz 18 Mart Salı ile ilgili tatil duyurusu yapılmamış durumda.