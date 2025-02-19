ankara-da-okullar-tatil-edilmeyecek

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar neticesinde beklenen soğuk hava durumu ülkede etkisini göstermeye başladı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Bu durum üzerine İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla yarın eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. İstanbul’daki okulların tatil olmasıyla birlikte dikkatler Ankara’ya çevrildi.

ANKARA VALİSİ’NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kar yağışının gece yarısından itibaren etkisini kaybedeceğini belirtti ve okulların tatil edilmeyeceğini ifade etti. Vali Şahin, “İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.” dedi.