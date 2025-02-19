ankara-da-okullar-tatil-edilmeyecek

BEKLENEN SOĞUK HAVA DALGASI YURDA GİRİŞ YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar sonucunda beklenen soğuk hava dalgası ülkemize giriş yaptı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Bu gelişmeler üzerine İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. İstanbul’da okulların tatil edilmesiyle birlikte gözlerin Ankara’ya çevrildiği görüldü.

ANKARA VALİSİ’NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışının gece yarısından sonra etkisini yitireceğini ifade ederek, Ankara’daki okulların tatil olmayacağını duyurdu. Vali Şahin, “İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.