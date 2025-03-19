Ankara’da Okullar Tatil Mi?

YAĞIŞLAR SONRASI OKUL TATİLİ MERAK KONUSU

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. “Ankara okullar tatil mi SON DAKİKA?” sorusu gündemde yer alıyor. 20 Mart Perşembe günü için Ankara Valiliğinden henüz bir tatil ile ilgili duyuru yapılmadı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

Yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda; akşam saatlerinde Erzurum’da ve 20 Mart Perşembe sabah saatlerinde Elazığ’da kuvvetli kar yağışları bekleniyor. 5-20 cm arası kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bilgisi paylaşıldı. İç kesimler ile Doğu Karadeniz’de de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında, 20 Mart Perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer fırtına koşulları öne çıkıyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesine yol açması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart 2025 Perşembe gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında bu durumun orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu riske karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksekleri ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçma olayları ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.