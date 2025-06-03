Ankara’da Olay, Baba-Oğul Kavgası

OLLAYI KAPSAYAN KAVGA

Ankara’da bir birey, boşanma aşamasındaki annesiyle babasını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Alınan bilgilere göre, bu olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerinde gerçekleşti. İsrafil D., annesi ile boşanma sürecindeki babası Mikail D. ile sokakta karşılaştı. Baba ve oğul arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İsrafil D., yanında taşıdığı bıçağı kullanarak babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mikail D.’ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Sincan polisi, olay yerinden kaçan İsrafil D.’yi yakalamak için çalışmalarını başlattı.